الفريق الركن المقدشي: الوحدة اليمنية حصيلة كفاح وطني طويل لكل الشعب شمالا وجنوبا والدولة الاتحادية تمثل الطريق نحو يمن عادل دون إقصاء أو تهميش

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اكد مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن، الفريق الركن محمد المقدشي، إن الوحدة اليمنية جاءت كحصيلة لكفاح وطني طويل شارك فيه أبناء الشعب من شمال الوطن وجنوبه، لبناء دولة تقوم على أسس العدل والمواطنة والشراكة.

وقال الفريق الركن المقدشي في حديث لوكالة (سبأ) بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٥ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو " برغم ما مرت به من انتكاسات ومحاولات عبثية للنيل منها، فإنها ستظل قاعدة راسخة لمستقبل آمن ومزدهر لكل اليمنيين، فما من شك أن الوحدة اليمنية، ورغم ما لحق بها من جراح نتيجة ممارسات سابقة، إلا أن أخطر ما تعرضت له كان انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية، التي تسعى لإعادة اليمن إلى عهد الظلم والتبعية، عبر مشروع طائفي دخيل يهدد اللحمة الوطنية ويستهدف مؤسسات الدولة".

ودعا مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كل المكونات الوطنية إلى تعزيز التلاحم وتوحيد الصفوف، في مواجهة هذا المشروع الكهنوتي، والوقوف صفًا واحدًا من أجل استعادة الدولة، وإنقاذ الوطن من براثن التفكك والانقسام.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية والأمن ومعها كل الشرفاء، ستبقى الحصن المنيع للبلاد، والعقبة التي تتحطم أمامها المؤامرات، ولن يُسمح بتمرير أي مشاريع ضيقة أو أجندات تخريبية".

ولفت الفريق الركن المقدشي، الى أن الدولة الاتحادية، التي توافقت عليها القوى السياسية خلال مؤتمر الحوار الوطني، تمثل الطريق الصحيح نحو يمن عادل وآمن، يسوده القانون وتكافؤ الفرص، وتتحقق فيه تطلعات الجميع دون إقصاء أو تهميش.

وقال " نحن على ثقة بأن النصر قادم، وأن الشعب اليمني، بصبره وثباته، سيصنع مستقبله كما فعل في كل المراحل الصعبة من تاريخه، وستبقى وحدتنا أقوى من كل التحديات، ما دمنا أوفياء لمبادئنا وقضيتنا الوطنية".