ضبط اكثر من مليون ونصف قرص مخدر في الرياض (صورة)

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الخميس، إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدر كانت مخبأة داخل شحنة طاولات في منطقة الرياض.
وأوضحت المديرية أنه جرى ضبط الشحنة التي كانت تحتوي على 1.520 مليون قرص، والقبض على مستقبليها في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.
وبحسب بيان رسمي، فإن المتورطين في العملية هم ثلاثة وافدين من الجنسية السورية ومواطن سعودي.