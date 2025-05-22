درجة الحرارة قد تصل 44° تحذير من موجة حر شديدة تضرب مناطق في اليمن

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أفاد مركز الإنذار المبكر من المخاطر المناخية المتعددة، يوم الخميس، بإن موجة حر شديدة ستؤثر على محافظة حضرموت ومناطق أخرى شرق وغرب البلاد، ابتداءً من اليوم وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.
وأوضح المركز في بيان أن كتلة هوائية حارة مصدرها صحراء الربع الخالي، مصحوبة برياح سطحية نشطة، ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق.
وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37 و39 درجة مئوية في المناطق الساحلية والهضاب الداخلية من حضرموت، فيما قد تصل إلى 44 درجة مئوية في وادي وصحراء حضرموت.
وأشار إلى أن الأجواء ستكون معتدلة إلى دافئة نسبياً خلال الليل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة على الشريط الساحلي.
ودعا البيان المواطنين، لاسيما كبار السن ومرضى القلب، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وتوفير وسائل التهوية، والحد من التنقل غير الضروري في أوقات الذروة، كما حذّر المركز من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في المناطق الداخلية نتيجة الغبار والأتربة المثارة.