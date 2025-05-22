تعز.. مجلس شباب الثورة يحتفي بالذكرى الـ 35 لتحقيق الوحدة اليمنية

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نظم مجلس شباب الثورة،الأربعاء، فعالية إحتفائية بمحافظة تعز، بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتحقيق الوحدة اليمنية.
الفعالية الإحتفائية التي أقيمت بمديرية الشمايتين بريف تعز، كانت تحت شعار "وسيبقى نبض قلبي يمنيا".
وتخللت الفعالية فقرات فنية وخطابية جسدت روح الانتماء الوطني، وأكدت على أهمية الوحدة اليمنية كمنجز تاريخي لا يزال راسخا في وجدان اليمنيين.
وشارك في الاحتفال ممثلون عن مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في مناطق الحجرية، حيث أكد المشاركون في كلماتهم على أن الوحدة ستظل حجر الأساس في بناء اليمن الاتحادي المنشود