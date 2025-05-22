البنك المركزي يكشف حقيقة نيته طباعة عملة جديدة شاهد الصور: انفجارات غامضة بصنعاء والحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون ما هي أسباب حبوب آخر اللسان.. اكتشف من هنا هجوم دموي يهز المتحف اليهودي في واشنطن ويشعل عاصفة إدانات دولية الريال اليمني يقترب من الانهيار التاريخي: الدولار يلامس سقفًا قياسيًا في عدن الماجستير في العلوم العسكرية للباحث محمد المالكي من الأكاديمية العسكرية بمصر بيان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى الـ35 لليوم الوطني للجمهورية اليمنية علاج جديد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال إسرائيل تعلن اعترا ض صاروخا أطلق من اليمن وتكشف الإضرار قطر تحت النار: نتنياهو يعلنها دولة عدوة والدوحة ترد بقصف سياسي مضاد
نفى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما وصفها الشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدًا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي.
وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحًا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استُبعدت كليًا منذ ديسمبر 2021.
وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة، كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وتشهد العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية انهيارا غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد حاجز الـ 2500 ريالا.