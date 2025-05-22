البنك المركزي يكشف حقيقة نيته طباعة عملة جديدة شاهد الصور: انفجارات غامضة بصنعاء والحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون ما هي أسباب حبوب آخر اللسان.. اكتشف من هنا هجوم دموي يهز المتحف اليهودي في واشنطن ويشعل عاصفة إدانات دولية الريال اليمني يقترب من الانهيار التاريخي: الدولار يلامس سقفًا قياسيًا في عدن الماجستير في العلوم العسكرية للباحث محمد المالكي من الأكاديمية العسكرية بمصر بيان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى الـ35 لليوم الوطني للجمهورية اليمنية علاج جديد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال إسرائيل تعلن اعترا ض صاروخا أطلق من اليمن وتكشف الإضرار قطر تحت النار: نتنياهو يعلنها دولة عدوة والدوحة ترد بقصف سياسي مضاد
أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين صباح اليوم الخميس، شمال العاصمة صنعاء.
وفيما لم يعلن الحوثيون، ولا اسرائيل، عن تعرض العاصمة صنعاء لغارات، قالت بعض المصادر ان طائرات اسرائيلية قصفت مواقع بصنعاء بينها قاعدة الديلمي وصرف وبني الحارث.
ووثق ناشطون، صورا لمسافرين في مطار صنعاء لحظة الإنفجارات، التي شوهدت من المطار بالتزامن مع استعدادهم للسفر على متن طائرة اليمنية.
واليوم أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي، أصاب هدفه بدقة، وفق يحيى سريع.
اسرائيل أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق.