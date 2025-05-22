شاهد الصور: انفجارات غامضة بصنعاء والحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارين صباح اليوم الخميس، شمال العاصمة صنعاء.

وفيما لم يعلن الحوثيون، ولا اسرائيل، عن تعرض العاصمة صنعاء لغارات، قالت بعض المصادر ان طائرات اسرائيلية قصفت مواقع بصنعاء بينها قاعدة الديلمي وصرف وبني الحارث.

ووثق ناشطون، صورا لمسافرين في مطار صنعاء لحظة الإنفجارات، التي شوهدت من المطار بالتزامن مع استعدادهم للسفر على متن طائرة اليمنية.

واليوم أعلن المتحدث العسكري للحوثيين، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، بصاروخ باليستي، أصاب هدفه بدقة، وفق يحيى سريع.

اسرائيل أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، وتفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق.