ما هي أسباب حبوب آخر اللسان.. اكتشف من هنا

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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قد لا تكون هناك أسباب محددة لظهور حبوب آخر اللسان، فالأسباب التي تؤدي إلى ظهور حبوب اللسان بصورة عامة، قد تؤدي إلى ظهور حبوب آخر اللسان في نفس الوقت، ومن أشهر الأسباب التي تؤدي لظهور هذه الحبوب التالي:

التعرض لإصابة في اللسان نتيجة لتعرض اللسان للسوائل والأطعمة الساخنة. قرح الفم، ويمكن أن تظهر في أماكن متفرقة على اللسان أو داخل الفم، وتتميز باختلاف لونها، فقد تكون باللون الأبيض أو الأصفر أو الأحمر.

حبوب على شكل أكياس آخر اللسان، يمكن أن تؤدي قرح البرد إلى ظهور أكياس تبدو كما لو أنها مليئة بالسوائل على اللسان بالرغم من أنها تظهر في الغالب على اللثة، كما يمكن أن يؤدي مرض الهربس إلى ظهور هذه الحبوب، ويمكن أن تكون حليمات اللسان سببًا لظهور هذه الأكياس كذلك.

الإصابة بالسل، يمكن أن يتسبب مرض السل في ظهور الحبوب في أي مكان داخل الجسم بما في ذلك اللسان، بالرغم من أن ظهور الحبوب الناتجة عن السل على اللسان أمرًا نادرًا.

حبوب آخر اللسان مع طبقة بيضاء، يمكن أن يكون مرض القلاع سببًا في ظهور حبوب اللسان ويسبب ألم عند البلع، وتكون الحبوب بلون أبيض كريمي، وتكون شبيهة بشكل الجبن القريش.

يمكن أن تؤدي العدوى إلى ظهور الحبوب على اللسان، كما يمكن أن تؤدي إلى تورمه.

يمكن أن تؤدي الحساسية إلى ظهور حبوب اللسان وتورمه بصورة مفاجئة، وهذه واحدة من الحالات التي تستدعي التدخل السريع خاصةً أنها قد تكون مصحوبة بضيق في التنفس مع طفح جلدي. التهاب حليمات اللسان، وهي من الحالات التي تؤدي إلى ظهور حبوب ولكن بصورة مؤقتة وتظهر على سطح اللسان.

أسباب ظهور حبوب حمراء آخر اللسان قد تظهر حبوب حمراء في آخر اللسان من جهة الحلق نتيجة للإصابة بسرطان الفم، وهو أحد الحالات التي تؤدي إلى ظهور كتلة باللون الأحمر أو الوردي، والتي قد تقوم بالنزف عند لمسها، كما قد لا تسبب أي ألم في بداية ظهورها، ولكنها بمرو الوقت يصبح الأمر مؤلمًا.

لذا من المهم جدًا استشارة طبيبك في حالة ظهور كتلة استمر وجودها لأكثر من أسبوعين خاصةً وأن الفحص يساعدك في التعرف على حالتك اقرأ المزيد على موقع كل يوم معلومة