الريال اليمني يقترب من الانهيار التاريخي: الدولار يلامس سقفًا قياسيًا في عدن

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يواصل الريال اليمني تراجعه الحاد أمام العملات الأجنبية، مسجلاً مستوى غير مسبوق قد يُسجل كأدنى سعر في تاريخه، وذلك بعد استقراره لليوم الثالث على التوالي عند مستويات مقلقة في العاصمة المؤقتة عدن.
ففي تعاملات صباح الخميس 22 مايو 2025، بلغ سعر صرف الدولار 2548 ريالًا للبيع في السوق غير الرسمية بعدن، وسط مخاوف متصاعدة من تدهور إضافي قد يزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
أسعار الصرف حتى صباح اليوم:
عدن:
الدولار:
شراء: 2423 ريال
بيع: 2548
ريال الريال السعودي:
شراء:664 ريال
بيع: 668 ريال
صنعاء:
الدولار:
شراء: 535 ريال
بيع: 538 ريال
الريال السعودي:
شراء: 140 ريال
بيع:142 —
الهبوط الحاد للريال يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتفاوتًا صارخًا في أسعار الصرف بين مناطق البلاد، ما يضع تحديات إضافية أمام أي جهود للإنعاش المالي.