الماجستير في العلوم العسكرية للباحث محمد المالكي من الأكاديمية العسكرية بمصر

الخميس 22 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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حصل المقدم الركن محمد المالكي على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (كلية القادة والأركان) بجمهورية مصر العربية وذلك عن رسالته العلمية الموسومة: "الدبابات الحديثة والوسائل المضادة لها ودراسة منظومة إدارة النيران الحديثة".

وتناولت الرسالة تحليلًا عميقًا للتحديات التقنية التي تواجه الدبابات الحديثة وسبل تطوير منظومات إدارة النيران لمواجهة التهديدات المتغيرة في ساحة المعركة، مما يعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به الضباط العرب في ميادين البحث العسكري والدراسات الاستراتيجية.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي خطوة نوعية في مسيرة المقدم الركن محمد المالكي، ويعكس التزامه بتطوير قدراته العلمية والعملية لخدمة وطنه