الماجستير في العلوم العسكرية للباحث محمد المالكي من الأكاديمية العسكرية بمصر بيان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى الـ35 لليوم الوطني للجمهورية اليمنية علاج جديد لأكثر أنواع السرطان شيوعا لدى الأطفال إسرائيل تعلن اعترا ض صاروخا أطلق من اليمن وتكشف الإضرار قطر تحت النار: نتنياهو يعلنها دولة عدوة والدوحة ترد بقصف سياسي مضاد حفل خطابي جماهيري وفني بمأرب احتفاء بالعيد الـ 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. إيران تتغابى .. وتنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية وزير الدفاع يرأس إجتماعا عسكريا هاما للإطلاع على الموقف العملياتي والميداني في مختلف جبهات ومحاور القتال. لامين يامال يريد أن يكون الأعلى أجراً في برشلونة.. فهل يتم تجديد عقده؟
حصل المقدم الركن محمد المالكي على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية (كلية القادة والأركان) بجمهورية مصر العربية وذلك عن رسالته العلمية الموسومة: "الدبابات الحديثة والوسائل المضادة لها ودراسة منظومة إدارة النيران الحديثة".
وتناولت الرسالة تحليلًا عميقًا للتحديات التقنية التي تواجه الدبابات الحديثة وسبل تطوير منظومات إدارة النيران لمواجهة التهديدات المتغيرة في ساحة المعركة، مما يعكس المستوى المتقدم الذي يتمتع به الضباط العرب في ميادين البحث العسكري والدراسات الاستراتيجية.
ويُعد هذا الإنجاز العلمي خطوة نوعية في مسيرة المقدم الركن محمد المالكي، ويعكس التزامه بتطوير قدراته العلمية والعملية لخدمة وطنه