حفل خطابي جماهيري وفني بمأرب احتفاء بالعيد الـ 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية. إيران تتغابى .. وتنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية وزير الدفاع يرأس إجتماعا عسكريا هاما للإطلاع على الموقف العملياتي والميداني في مختلف جبهات ومحاور القتال. لامين يامال يريد أن يكون الأعلى أجراً في برشلونة.. فهل يتم تجديد عقده؟ تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة في لقاء جمع العليمي والعرادة بالسفير الأمريكي.. الرئيس يدعو لاستثمار اللحظة وتوجيه هزيمة حاسمة للحوثيين وتجريدهم من الأرض والمال والسلاح بيان للإتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمجلس القيادة والإلتزام بوحدة اليمن واسقراره اشتباكات في مدينة تعز
نظم مجلس شباب الثورة السلمية بمحافظة مأرب، اليوم، حفلاً جماهيرياخطابياً وفنيا احتفاء بالذكرى الـ 35 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، تحت شعار "لن ترى الدنيا على أرضي وصيا ".
وفي الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات الرسمية، والسياسية، والشبابية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وجمهور عريض من الشباب، أشار رئيس مجلس شباب الثورة بالمحافظة محمد سعيد غريّب،في كلمته إلى أن هذه الذكرى تأتي واليمن، تمر بتحديات وتهديدات جسيمة تمس سلامة الأرض اليمنية ووحدتها وهويتها وفرص استقرارها بدءا من مشروع الحوثي الطائفي العنصري، وانتهاء بالمشاريع المناطقية الضيقة.
وأكد بن غريب على مواقف مجلس شباب الثورة السلمية السابقة والرافضة لتجاوز إرادة اليمنيين وتضحياتهم ومكتسباتهم الوطنية الثابتة،مؤكدا أن الوحدة إرادة لا تلين،وستظل قضية اليمنيين المصيرية أرضا وإنساناً،ونورهم الذي لاينطفىء ،وحلم ترسم لهم به ملامح المستقبل الذي لا ينكفيء.
وقال "إن الوحدة اليمنية قدر حتمي ومححطة فاصلة واعظم منجز في الناريخ ، وتعد مكسبا أصيلا من أهم مكتسبات الشعب اليمني خلال القرن الماضي، وثمرة ناضجة وخلاصة تضحيات ونضالات اليمنيين في الشمال والجنوب منذ الأربعينات، وليست منجزا يحسب على نظام او جهة.
من جهة أخرى نوه عضو المجلس ناصر حسين شعفة، في كلمة له بأهمية هذه المناسبة التاريخية التي توحد فيها شطرا اليمن في عام 1990، مشيرًا إلى أن هذه الذكرى تمثل نقطة انطلاق نحو تعزيز الوحدة الوطنية وصونها، رغم التحديات والصعاب التي مر بها الوطن. وأضاف أن الشباب اليمني سيكون دائمًا حاميًا لوحدة وطنه، ومشاركًا فاعلًا في بناء المستقبل المشرق.
مشيرا إلى برفض أي إجراءات وتصرفات تهدف إلى تقسيم اليمن ةتمزيقه، ورفض أي تفاهمات أو اتفاقيات مع أي مليشيات خارجة عن القانون،تسعى لتمزيق لحمة اليمنيين.
ودعا المشاركين في الحفل إلى الاصطفاف في جبهة وطنية واحدة، تتصدى للطامعين والطارئين، وتتصدر كفاح اليمنيين في سبيل استعادة دولتهم وجمهوريتهم ووحدتهم وسيادة بلادهم، والتمسك بمشروع وحدة الارض ووحدة القرار ،ووحدة الهدف والتوجه.
تخلل الحفل الذي شهد حضورًا كبيرًا، فقرات فنية وأغاني وطنية وقصائد شعرية تغنت بأهمّية الوحدة والحفاظ عليها باعتبارها مكسباً وطنياً ، وخلاصة نضال اليمنيين وكفاحهم لعقود طويلة، والتمسك بخيار الدولة الاتحادية.