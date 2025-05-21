إيران تتغابى .. وتنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن

الأربعاء 21 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الادعاءات بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن هي ادعاءات لا أساس لها.

وأضاف ايرواني في تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت أمس الثلاثاء إن إيران ترفض دائماً أي مشاركة في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفق وكالة مهر.

وتابع إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.

وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.

وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.