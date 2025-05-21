إيران تتغابى .. وتنفي انتهاكها قرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن المخلافي يوبخ المجلس الانتقالي وينتقد إنقلابه على القانون ويصف تصرفاته حول إجازة عيد الوحدة بالمهزلة التي تعكس عقليات تفتقد العقل واحترام المسؤولية وزير الدفاع يرأس إجتماعا عسكريا هاما للإطلاع على الموقف العملياتي والميداني في مختلف جبهات ومحاور القتال. لامين يامال يريد أن يكون الأعلى أجراً في برشلونة.. فهل يتم تجديد عقده؟ تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة في لقاء جمع العليمي والعرادة بالسفير الأمريكي.. الرئيس يدعو لاستثمار اللحظة وتوجيه هزيمة حاسمة للحوثيين وتجريدهم من الأرض والمال والسلاح بيان للإتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمجلس القيادة والإلتزام بوحدة اليمن واسقراره اشتباكات في مدينة تعز أمريكا تهدد باستئناف ضرباتها ضد الحوثيين
قال أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الادعاءات بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة المفروض على اليمن هي ادعاءات لا أساس لها.
وأضاف ايرواني في تصريحاته خلال جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت أمس الثلاثاء إن إيران ترفض دائماً أي مشاركة في أنشطة تتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفق وكالة مهر.
وتابع إيرواني أن الأمن البحري يجب ألا يكون انتقائياً أو خاضعاً لتفسيرات أحادية.
وأكد على ضرورة الحفاظ على هذا الأمن بشكل عالمي، استناداً إلى القانون الدولي، ومبدأ عدم التمييز، والاحترام الكامل لسيادة الدول.
وأشار إيرواني إلى أن إيران تظل ملتزمة بالقانون الدولي البحري، وتعمل مع جميع الأطراف المعنية المسؤولة لضمان بقاء خطوط الملاحة مفتوحة وآمنة، تحت سيادة القانون وليس تحت هيمنة القوة.