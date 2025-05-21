وزير الدفاع يرأس إجتماعا عسكريا هاما للإطلاع على الموقف العملياتي والميداني في مختلف جبهات ومحاور القتال.

الأربعاء 21 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً، في العاصمة المؤقتة عدن، لقيادة وزارة الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدد من القيادات العسكرية.

وفي مستهل الاجتماع الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء الركن أحمد البصر، نقل وزير الدفاع للحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس ودولة رئيس الوزراء.

ووقف الاجتماع، على طبيعة الموقف العسكري في مختلف جبهات ومحاور القتال، وتخادم مليشيات الحوثي الإرهابية مع التنظيمات الإرهابية لمحاولة إقلاق السكينة في المناطق المحررة.

واستمع وزير الدفاع، إلى عدد من التقارير من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر حول مستوى سير الأداء ومواجهة التحديات والصعوبات على مختلف الأصعدة.. مشيداً في ذات السياق بالجهود الملموسة لتحسين مستوى الأداء الإداري والتدريبي والعملياتي في مختلف هيئات ودوائر الوزارة.

وأعرب الفريق الداعري، عن فخر واعتزاز المؤسسة العسكرية بالبطولات التي يسطرها أبطال القوات المسلحة المرابطين في مختلف جبهات الشرف والكرامة ومواجهة مليشيا الإرهاب الحوثية، والدفاع عن الوطن ومكتسباته وافتداءه بالغالي والنفيس.. مشدداً على مضاعفة الجهود ورفع مستوى اليقظة والجاهزية لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات.

كما أكد الاجتماع، حرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، فتح الطرقات في بعض مناطق التماس مع ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تسببت بإغلاقها منذ سنوات، وذلك مراعاة للجانب الانساني وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وتدفق السلع والاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرة المليشيا، مع التأكيد على تشكيل لجان مختصة لإجراء الترتيبات الأمنية اللازمة في تلك النقاط لضمان أمن واستقرار المناطق المحررة.