لامين يامال يريد أن يكون الأعلى أجراً في برشلونة.. فهل يتم تجديد عقده؟

الأربعاء 21 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 48

يسعى برشلونة إلى بناء مشروعه الرياضي الجديد حول نجمه الشاب لامين جمال، الذي أثبت في فترة وجيزة أنه أحد أهم ركائز الفريق، ما دفع النادي الكتالوني إلى بدء مفاوضات لتجديد عقده.

وينتهي عقد نجم البرسا البالغ 17 عاما في يونيو 2026.

ووفقا لما أفاد به الصحفي سانتي أوفايي عبر برنامج El Larguero على إذاعة "كادينا سير"، فإن النادي واللاعب يتجهان نحو تمديد العقد حتى عام 2030، على الرغم من أن الاتفاق لم يحسم بعد.

وأشار أوفايي إلى أن جمال يطمح ليكون اللاعب الأعلى أجرا في الفريق، وهو ما يعيه برشلونة جيدا، خصوصا أن اللاعب يعد من ركائز المشروع الرياضي الجديد، ويملك مؤهلات تجعله مرشحا مستقبليا للكرة الذهبية.

لكن برشلونة يواجه معضلة مالية في هذا الصدد، إذ أن أعلى راتب حاليا في الفريق يعود للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي من المنتظر أن يتقاضى 26 مليون يورو في الموسم المقبل.

ويعتبر النادي أن هذا الرقم أصبح غير متناسب مع الوضع المالي ويجب خفضه تدريجيا.

ولا يرغب النادي في تكرار سيناريو الرواتب المرتفعة التي أثقلت كاهله في السنوات الماضية، لذلك يتردد في وضع جمال ضمن فئة الرواتب الكبرى حاليا، على الرغم من قناعته بأنه يستحق أن يكون ضمن أعلى الفئات من حيث الأجر.

وقال أوفايي: "من المحتمل جدا أن يصبح جمال الأعلى أجرا، لكنه لا يمكن أن يقفز فجأة إلى راتب 26 مليون يورو، فذلك قد يخل بتوازن كتلة الأجور داخل النادي".

من جانبه، صرح الصحفي جوردي مارتي بأن من الطبيعي أن يحصل جمال على أعلى راتب، موضحا:

"المعيار ليس العمر، بل الأداء. جمال يصنع الفارق في كل مباراة، وبالتالي من حقه أن يتقاضى أجرا يتناسب مع ذلك. نتذكر أن ميسي تقاضى يوما ما 139 مليون يورو سنويا (قبل الضرائب)".

ولعب لامين جمال دورا رئيسيا في تتويج برشلونة بثلاثية محلية: الدوري الإسباني، كأس الملك، وكأس السوبر،وبلغ مع الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما تألق مع المنتخب الإسباني في بطولة أمم أوروبا، حيث شارك في كل المباريات السبع.

وحصل على جوائز: أفضل لاعب شاب، أفضل هدف، أكثر لاعب صناعة للأهداف، واختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

وأصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك في مباراة رسمية، عندما ظهر لأول مرة في أبريل 2023 وعمره 15 عاما فقط