بيان للإتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمجلس القيادة والإلتزام بوحدة اليمن واسقراره

الأربعاء 21 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه لمساعي تحقيق السلام الشامل والإصلاحات الحكومية الجارية.

وأدان الاتحاد في بيان رسمي الثلاثاء، الهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، واصفاً إياها بتهديد مباشر للأمن الإقليمي والتجارة العالمية والوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة الأممية والمبادرات الإقليمية لوقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل، مشيداً بالدور الإيجابي للجهات الفاعلة في المنطقة.

وعبّر عن قلقه إزاء التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن، مشيراً إلى أن 60% من السكان بحاجة إلى مساعدات، بينهم 9.6 مليون امرأة وفتاة، و2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما دعا إلى توحيد النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأدان الاتحاد استمرار انتهاكات الحوثيين، بما فيها الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومؤكداً أن هذه الممارسات تعرقل الجهود الدولية لدعم الشعب اليمني.