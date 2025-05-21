في لقاء جمع العليمي والعرادة بالسفير الأمريكي.. الرئيس يدعو لاستثمار اللحظة وتوجيه هزيمة حاسمة للحوثيين وتجريدهم من الأرض والمال والسلاح بيان للإتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمجلس القيادة والإلتزام بوحدة اليمن واسقراره اشتباكات في مدينة تعز أمريكا تهدد باستئناف ضرباتها ضد الحوثيين القيادي بالمجلس الجنوبي بن بريك يهاجم قيادة المجلس ويتهمها بالتمييز بين الجنوبيين في إشارة لعيدروس وتعيينه أبناء الضالع بمناصب كبيرة ناقوس الخطر يدق: 116 منظمة تحذر من انهيار إنساني وشيك في اليمن الجيش السوداني يسحق قوات الدعم السريع ويعلن إكمال سيطرته على مناطق استراتيجية مهمة ترامب يطلق مشروع القبة الذهبية.. درع فضائي خيالي أم واقع عسكري وشيك إنتر ميلان ونابولي سيخوضان مباراتهما الأخيرة .. تأخير موعد المواجهة تن هاج مرشح للعودة لقيادة أياكس أمستردام
جدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً التزامه الثابت بوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه لمساعي تحقيق السلام الشامل والإصلاحات الحكومية الجارية.
وأدان الاتحاد في بيان رسمي الثلاثاء، الهجمات التي تنفذها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، واصفاً إياها بتهديد مباشر للأمن الإقليمي والتجارة العالمية والوضع الإنساني المتدهور في اليمن.
وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لجهود الوساطة الأممية والمبادرات الإقليمية لوقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات جادة للتوصل إلى حل سياسي شامل، مشيداً بالدور الإيجابي للجهات الفاعلة في المنطقة.
وعبّر عن قلقه إزاء التدهور الاقتصادي والإنساني في اليمن، مشيراً إلى أن 60% من السكان بحاجة إلى مساعدات، بينهم 9.6 مليون امرأة وفتاة، و2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. كما دعا إلى توحيد النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأدان الاتحاد استمرار انتهاكات الحوثيين، بما فيها الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ومؤكداً أن هذه الممارسات تعرقل الجهود الدولية لدعم الشعب اليمني.