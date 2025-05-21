اشتباكات في مدينة تعز

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شهدت مدينة تعز، مساء أمس، اشتباكات مسلحة بين الحملة الأمنية ومسلحين في حي الروضة، أسفر عن إصابة أحد المسلحين وثلاثة من أفراد الحملة، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.
وقالت شرطة تعز أن الاشتباك وقع عقب تلقي بلاغ بوجود أحد المطلوبين أمنيًا أمام مستشفى الروضة، حيث تعرضت القوة الأمنية لإطلاق نار فور وصولها إلى الموقع، وردّت على مصادر النيران.
وأكدت الشرطة استمرار الحملة الأمنية في تعز ضمن جهودها لتثبيت الأمن ومنع حمل السلاح، داعية وسائل الإعلام والناشطين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، نافية ما تردد من شائعات حول سقوط ضحايا مدنيين.