القيادي بالمجلس الجنوبي بن بريك يهاجم قيادة المجلس ويتهمها بالتمييز بين الجنوبيين في إشارة لعيدروس وتعيينه أبناء الضالع بمناصب كبيرة

الأربعاء 21 مايو 2025 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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هاجم القيادي في المجلس الانتقالي وأحد مؤسسيه، اللواء أحمد سعيد بن بريك، قيادة المجلس الانتقالي، متهماً إياها بممارسة التسلط المركزي والتمييز ضد أبناء الجنوب.

وقال بن بريك على صفحته في "فيسبوك": "إن الاختلالات في الأداء السياسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي، والقرارات الارتجالية، وغياب التخطيط لدى قيادة المجلس تمثل أهم التحديات التي تواجه المجلس منذ تأسيسه في مايو 2017م".

وأضاف: "شهدت مؤسسات المجلس الانتقالي حالات من الهيكلة العشوائية التي لم تستند إلى تقييم دوري لأداء الهيئات، وأُهملت فيها معايير الكفاءة والشفافية، وطغت على بعض مفاصل العمل داخل المجلس نزعة بيروقراطية ومركزية مفرطة".

واتهم قيادة المجلس الانتقالي بنشر "روح التسلط والتمييز في التعيينات وترتيب الأوضاع، سواء داخل هيئات المجلس أو في الشراكة مع الحكومة الشرعية"، في إشارة إلى منح محافظة الضالع أغلب المناصب في الحكومة على حساب حضرموت وشبوة وأبين والمهرة.

ولفت القيادي الانتقالي إلى أن فاعلية المجلس في الحضور السياسي والإداري الجنوبي تراجعت في هذه المرحلة المفصلية، كما سماها.