إنتر ميلان ونابولي سيخوضان مباراتهما الأخيرة .. تأخير موعد المواجهة

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الاثنين أن إنتر ميلان ونابولي سيخوضان مباراتهما الأخيرة في الموسم الجمعة المقبل بدلا من الأحد.

وقرر مجلس رابطة الدوري الإيطالي إقامة مباراتي نابولي على أرضه ضد كالياري، وإنتر ميلان خارج أرضه ضد كومو في نفس التوقيت في تمام الساعة 20:45 بتوقيت وسط أوروبا (18:45 بتوقيت غرينتش).

ويتصدر نابولي بقيادة المدرب أنطونيو كونتي ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على إنتر ميلان حامل اللقب قبل الجولة الأخيرة.

وفي حال تساوى الفريقان في رصيد النقاط سيخوضان مباراة فاصلة لتحديد الفائز باللقب.

ومن المحتمل أن تقام المباراة الفاصلة في 26 مايو\أيار الحالي لإتاحة الوقت لإنتر للاستعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان في 31 مايو.

وستقام باقي المباريات الست المتبقية الأحد والتي ستحدد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية والأندية التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية