الخميس القادم اجازة رسمية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن، أن بعد غد الخميس إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة بمناسبة العيد الوطني الـ ٣٥ للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.
وتأتي هذه الاجازة استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.