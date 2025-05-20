اليمن تعلن موقفها من التصعيد العسكري الإسرائيلي في شمال وجنوب غزة

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أدانت الجمهورية اليمنية، الإثنين، التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال وجنوب قطاع غزة، واستمرارها في احتلال مساحات واسعة من القطاع.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان لها، أن التصعيد الإسرائيلي يُعد تقويضاً متعمداً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، ويعيق فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية، استنكارها للعمليات البرية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، لما تشكّله من تهديد مباشر لحياة المدنيين الفلسطينيين، وما تسببه من تفاقم متواصل في المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

ودعا اليمن، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني