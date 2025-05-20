تحسن طفيف في أسعار الصرف

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/05/2025
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 536
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2530
بيع الدولار 2540
شراء السعودي 666
بيع السعودي 668