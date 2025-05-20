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تحسن طفيف في أسعار الصرف

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 20/05/2025

الأسعار في صنعاء 

شراء الدولار                    534

بيع الدولار                     536

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي          140.30

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2530

بيع الدولار                 2540

شراء السعودي           666

بيع السعودي                668

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