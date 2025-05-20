تفاصيل لقاء رئيس هيئة الاستخبارات بهيئة الاسناد اللوجستي ودوائرها بمحافظة مأرب

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 255

التقى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء الركن أحمد اليافعي، ومعه رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، اليوم، برئاسة هيئة الإسناد اللوجستي ومدراء الدوائر التابعة للهيئة.

وكان في استقباله، رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، ومساعده اللواء عايض الشايف، ومدراء دوائر الهيئة وعدد من الضباط والقيادات العسكرية.

وأوضح اللواء اليافعي، أن الزيارة تأتي في إطار جهود هيئة الاستخبارات العسكرية لتفقد الأداء عن قرب، وتقييم مستوى الجاهزية، وتعزيز كفاءة الوحدات العسكرية في مواجهة التحديات. مؤكدًا أن هيئة الإسناد اللوجستي تمثل شريان حياة للجيش، وتلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والعسكرية.

من جهته، عبر اللواء الفقيه، عن سعادته بزيارة اللواء اليافعي، مؤكدًا جاهزية واستعداد الهيئة ودوائرها لتنفيذ أي مهام أو توجيهات من قبل القيادة العليا لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

وخلال الزيارة، تفقد اللواء اليافعي والوفد المرافق له أقسام المركز الاستشاري التابع للمستشفى العسكري، وطاف أقسامه، وتفقد الجرحى فيه، مشيدًا بالعاملين في المركز وتفانيهم في أداء واجباتهم خدمة للأبطال الميامين.