استعدادا للبطولات القادمة في كرة الطائرة مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب يدرب 14 حكما من الأندية الرسمية بالمحافظة.

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بدأت بمحافظة مأرب،اليوم، الدورة التدريبية الأولى لحكام كرة الطائرة بالمحافظة، و التي تستمر خلال الفترة (19_22) مايو الجاري، بمشاركة 14 حكما من الأندية الرسمية بالمحافظة.
وفي افتتاح الدورة أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، أن الدورة ستسهم بشكل كبير في إنجاح البطولات القادمة...
حاثاً المشاركين على الاستفادة الكاملة من المفاهيم والمواد التدريبية التي ستتناولها الدورة ،وفهم القوانين التي تخص فئة الحكام في أداء أدوارهم التحكيمية افضل أداء .
فيم أكد مدرب الدورة الدولي الدكتور عبدالله مزروع، على أهمية الدورة لرفد ميدان كرة الطائرة بالمحافظة بالحكام الأكفاء، ومواكبة التطور،واكتساب الجديد وكل ما ينهض بالحراك الرياضي في المحافظة، التي تعتبر وجهة لكل الرياضيين .
وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالدورة باحتياجات التحكيم وإطلاعهم على المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة في قوانين كرة الطائرة ،وتطوير أداء المشاركين ،لاستمرار تفوقهم في المجالت التحكيمية، والوصول لدرجات متقدمة في تحكيم كرة الطائرة .
حضر الأفتتاح مدير الاتحادات والأندية زبن الله خميس و رئيس إتحاد كرة الطائرة بالمحافظة إيهاب محمد حسين .