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التاكسي الطائر.. السعودية تبدأ تنفيذ أول تطبيق لنقل البضائع والركاب عبر ''تاكسي جوي'' بدون طيار

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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تعمل وزارة النقل السعودية وشركة "فلاي ناو العربية"، المتخصصة في النقل الجوي الحضري في المملكة، على البدء في تنفيذ أول تطبيق لنقل البضائع والركاب عبر التاكسي الطائر.

وقالت إيفون وينتر الرئيسة التنفيذية للشركة لصحيفة "الاقتصادية" إن "شركتها تعتزم البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" كمشروع تجريبي، بالتعاون مع وزارة النقل، إذ تهدف الشركة لنقل البضائع لمسافة تصل إلى مليون ميل قبل الانتقال إلى نقل الأشخاص عبر المناطق المأهولة بالسكان".

وتطمح "فلاي ناو العربية" إلى تحقيق نقلة في مجال النقل الجوي بحلول 2030، مع جعل الرياض أول مدينة في العالم تضم "تاكسي جوي" حقيقي بدون طيار.

ووفقا للشركة فإن هذا المشروع يعكس طموح السعودية بمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام، ويبرز التزامها بالابتكار والتطوير بالتعاون مع جهات مختلفة لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

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