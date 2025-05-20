الجيش السوداني: نقترب من إعلان السيطرة على ولاية الخرطوم بشكل كامل

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سمع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط كلية التربية بجامعة الخرطوم في مدينة أم درمان صباح اليوم الثلاثاء.
وواصل الجيش السوداني تقدمه في منطقة صالحة جنوب مدينة أم درمان حيث نفذت قواته عمليات تمشيط لأحياء المنطقة التي تمثل آخر نقاط تواجد قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.
وقال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله إن قواتهم تواصل عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب وغرب أم درمان.
وأكد الناطق باسم الجيش في تعميم اقتراب قواتهم من إعلان السيطرة على ولاية الخرطوم بشكل كامل.
وكان الجيش السوداني، بسط سيطرته على ضاحية الصالحة، آخر معاقل قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم.
وبث جنود بالجيش والقوات المساندة مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل مقر الدعم السريع بالصالحة ومن على طرق الضاحية الواقعة جنوب أم درمان.
ووفقا لمصادر محلية لـ"سودن تربيون" فإن الجيش سيطر على ضاحية الصالحة إثر معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.
وأضافت ذات المصادر أن الجيش استعاد محطة "ود بكراوي" ومنطقة "القيعة" وسوق الصالحة الرئيسي.
كما بسط الجيش سيطرته على معسكر للدعم السريع بمنطقة الصالحة كآخر قاعدة عسكرية بولاية الخرطوم للقوات التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023