سعر الذهب يهبط بشكل كبير مفاجئ وسط آمال تجارية وتوقعات بخفض الفائدة

الثلاثاء 20 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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شهدت الأسواق موجة من التفاؤل بعد تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بالتزامن مع آمال بانفراجة قريبة في الصراع الروسي الأوكراني. هذا التحسن في شهية المخاطرة دفع المستثمرين بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن، مما ساهم في دفع الأسعار للانخفاض.

ضعف الدولار لم يدعم الذهب كما هو معتاد رغم استمرار تراجع الدولار الأمريكي بسبب توقعات خفض الفائدة الأمريكية في 2025، فإن المعدن الأصفر لم يستفد من هذا الضعف، ما يشير إلى أن الضغوط البيعية على الذهب لا تزال قوية، خاصة في ظل بقاء الأسعار في نطاق عرضي ضيق خلال الأسبوع الماضي.

وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لأمريكا بدرجة واحدة، محذرة من تفاقم الدين العام، لكن هذه الأنباء لم تدعم الذهب كما هو معتاد، بسبب التفاؤل التجاري الذي هيمن على مزاج المستثمرين.

تصريحات متباينة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي تراوحت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بين الحذر والتفاؤل، حيث عبّر البعض عن قلقهم من استمرار التضخم، فيما أكد آخرون أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

هذه التباينات تُبقي توقعات السياسة النقدية غير واضحة، مما يزيد من تقلبات الأسواق.

ترامب يعلن عن بدء محادثات لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في تطور جيوسياسي مهم، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن موافقة روسيا وأوكرانيا على بدء مفاوضات لوقف إطلاق النار، مما عزز مناخ التفاؤل في الأسواق العالمية، وزاد الضغط على سعر الذهب.

الذهب يواجه مقاومة قوية ويقترب من مستويات دعم حرجة من الناحية الفنية، فشل الذهب في تجاوز المتوسط المتحرك لـ200 فترة، مع استمرار الإشارات السلبية على المؤشرات الفنية، مما يعزز التوقعات بمزيد من التراجع نحو مستويات 3120 و3100 دولار، في حال كسر الدعم الحالي عند 3177 دولار. التوقعات:

مستويات المقاومة والدعم الرئيسية لسعر الذهب الدعم القريب: 3200 ثم 3177 و3120 دولار المقاومة الفورية: 3250 ثم 3275 وصولًا إلى 3300 دولار الاتجاه العام: هابط على المدى القصير، ما لم يتم اختراق حاجز 3252 دولار بثبات