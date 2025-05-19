ما لا يعرفه المثقفون ..ماذا يحدث فى جسمك عند تقليل الملح؟

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الجسم يحتاج إلى بعض الملح للمساعدة في توازن مستويات السوائل في الجسم، ولتنظيم وظيفة العضلات والأعصاب ودرجة حرارة الجسم بشكل عام. ولكن تقليل الملح له فوائد عظيمة، لأن الكميات الزائدة منه تسبب أضرارًا بالقلب والكوليسترول والجهاز الهضمي والانتفاخات، وحتى مستويات السكر تتأثر بالسلب، وكذلك ضغط الدم الذى يعمل على ارتفاع معدلاته.
توصيات الجمعية الأمريكية للقلب
وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث ميديكال بلان، فإن الجمعية الأمريكية للقلب توصي بتقليل مستويات الصوديوم والملح يوميًا، وتقليل الملح بشكل عام يعزز من صحة الجسم والصحة العامة.
فوائد تقليل الملح
– فوائد تقليل الملح أو اتباع أنظمة غذائية منخفضة الصوديوم أو الملح كثيرة، منها:
– تقليل الملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى ومشكلاتها، فالكلى تعمل في هذه الحالة بأعلى معدلاتها، وبالتالي يجهدها الكثير من الملح، ويساعدها تقليله.
– تقليل حدة ارتفاع نسبة الأملاح في الدم والجسم بشكل عام.
– تقوية العظام، فالإفراط في تناول الملح يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام بشكل كبير وسريع، ولكن تقليل الملح يحافظ على عظامك وأعصابك وعضلاتك.
– تقليل فرص الإصابة بأمراض الكبد، لأن اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم يقلل تراكم السوائل في البطن.
– لا شك أن تقليل الملح يساعد على السيطرة على مرض السكر، وخفض تناول الصوديوم يحافظ على مستويات ضغط الدم، وبالتالي السيطرة على نسب الجلوكوز والسكر في الدم.
– تقليل الملح يساعد على تقليل فرص الإصابة بسرطان المعدة، لأنها مرتبطة ببعضها البعض.
نصائح لتقليل الملح
– ينصح التقرير بالبعد عن الوجبات المجمّدة والوجبات المصنعة والأغذية المعالجة، تلك التى تحتوى على الملح والصوديوم بكثرة