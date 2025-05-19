جوارديولا: أثق في تأهل سيتي إلى دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاثنين إنه واثق “تماما” من قدرة فريقه على حسم أحد المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرم القدم، وهو ما سيضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وفي حين أن ليفربول حسم اللقب منذ فترة طويلة، وضمن أرسنال احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى أمس الأحد، فإن السباق على المراكز الثلاثة المتبقية مفتوح على مصراعيه.

ويمتلك كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا 66 نقطة بعد 37 مباراة، بينما يحتل سيتي المركز السادس برصيد 65 نقطة من 36 لقاء.

وكانت المرة الأخيرة التي فشل فيها سيتي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-2010.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مباراة غدا الثلاثاء على أرضه أمام بورنموث صاحب المركز 11 “إذا لم نتأهل إلى دوري الأبطال فهذا لأننا لا نستحق وسنكون في الدوري الأوروبي. هذا هو الواقع.

“أعتقد أننا سنتأهل. هذا ما يدور بذهني. نحتاج أربع نقاط. هذا هو الهدف الرئيسي. أنا واثق تماما من تحقيق ذلك”.

ويتطلع سيتي إلى التعافي من الخسارة الصادمة 1-صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس يوم السبت.

وتابع “لعبنا مباراة نهائية جيدة حقا، لكن ليس بما يكفي للفوز باللقب. ولدينا آخر مباراتين، نحتاج إلى أربع نقاط لنتأهل إلى دوري الأبطال العام المقبل. هذا يكفي، وعلى الجميع أن يدرك ذلك”.

وأضاف المدرب الإسباني “نيوكاسل فاز بكأس الرابطة، وليفربول فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وسيتي فاز بدرع المجتمع. الفرق الأخرى لم تفز بأي شيء”.

وستكون مواجهة بورنموث الأخيرة التي يخوضها سيتي على أرضه هذا الموسم، إذ سيحل الفريق ضيفا على فولهام صاحب المركز العاشر في الجولة الأخيرة من الدوري يوم الأحد المقبل.

وستكون أيضا آخر مواجهة لصانع اللعب البلجيكي كيفن دي بروين مع سيتي على أرضه، إذ أعلن اللاعب (33 عاما) أنه سيترك النادي في نهاية الموسم بعد 10 سنوات ناجحة.

وأردف جوارديولا “نرغب في الفوز بالمباراة حتى نتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، هذا ما يريده كيفن، لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك.

“سأقرر أفضل تشكيلة لنا للفوز بالمباراة أمام بورنموث هذا مؤكد. كيفن سيحصل على ما يستحقه وما يستحقه هو أفضل لحظة وأفضل إشادة بمسيرته الرائعة”