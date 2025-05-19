لماذا ارتفعت معظم بورصات الخليج.. في تعاملات اليوم ؟

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أنهت معظم بورصات منطقة الخليج تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، وفي مقدمتها مؤشر بورصة دبي الذي ارتفع 0.7 بالمئة ليبلغ مستوى غير مسبوق للجلسة الثانية على التوالي.
كان المؤشر بلغ ذروة في جلسة الجمعة بدعم مجموعة من الاتفاقيات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في محطته الأخيرة من جولته بمنطقة الخليج إن البلدين اتفقا على مسار لشراء الإمارات أشباه موصلات متقدمة تستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي من شركات أمريكية، وهو مكسب كبير ضمن مساعي الدولة الخليجية لتصبح مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي.
وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق أبوظبي على ارتفاع 0.12 بالمئة اليوم.
وكان الرابح الأكبر على مؤشر دبي الرئيسي سهم بنك الإمارات دبي الوطني، إذ أنهى التعاملات على زيادة 3.5 بالمئة.
وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية أيضا جلسة اليوم على زيادة 0.7 بالمئة، وسجل سهم بنك قطر الإسلامي ارتفاعا 1.6 بالمئة.
في غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم تحت ضغط تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وبيانات مخيبة للآمال من الصين، إذ كشفت أرقام رسمية عن تباطؤ في كل من الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية منخفضا 0.3 بالمئة. وكان سهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة أكبر الخاسرين بتراجعه 5.8 بالمئة.
وارتفع مؤشرا بورصتي البحرين وسلطنة عمان 0.04 بالمئة و0.37 بالمئة على الترتيب، فيما تراجع المؤشر الكويتي 0.31 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.13 بالمئة