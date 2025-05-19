وزير الخارجية يلتقي بالسفير الاماراتي ويناقش معه تنسيق المواقف

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد الزعابي،تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وكذلك العلاقات الثنائية
وأعرب الوزير الزنداني، عن تقدير مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني للمواقف الثابتة لدولة الإمارات تجاه اليمن..
وقالت وكالة سبأ مشيرا ان الزنداني أشاد ً بالدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه، لا سيما في مجالي الطاقة المتجددة والخدمات الصحية، وما يمثله ذلك من إسهام فاعل في تخفيف معاناة الشعب اليمني.
من جانبه، أكد السفير الزعابي، على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص بلاده على مواصلة دعم اليمن في المجالات التنموية والإنسانية، بما يعزز من صمود الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته