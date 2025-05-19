كمين مسلح يستهدف أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة صعدة

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أقدمت عناصر مجهولة على إغتيال أحد قيادات المقاومة الشعبية بمحافظة صعدة

بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكر مصدر أمني أن المسلحين نصبوا كمينًا للشيخ أحمد عبدالله شثان، القيادي في المقاومة بمحافظة صعدة وهو ايضا احد مشايخ الضمان بصعدة، أثناء مروره في طريق العبر الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب، وأطلقوا النار على سيارته، ما أدى إلى مقتله مع أحد مرافقيه، فيما أُصيب نجله بجروح.

وبحسب المصدر، فإن الحادثة وقعت في منطقة العبر، التي شهدت في السنوات الماضية عدة عمليات مشابهة استهدفت قيادات في القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، دون أن تُكشف الجهات المسؤولة عنها.

وفي أول تعليق رسمي، نعى محافظ صعدة، هادي بن طرشان، الشيخ شثان ورفيقه محمد اليافعي، معبرًا عن “أسفه الشديد لفقدان رفيق النضال ومدير مكتبه السابق”، داعيًا الجهات المختصة إلى سرعة الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة.