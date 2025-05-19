الكويت تعد بدعم رئيس الحكومة اليمنية الجديد وتقديم كل ما يمكن لإنجاح جهود الحكومة

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- الرياض

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جدد السفير الكويتي، لدى اليمن، موقف بلاده الواضح الى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الشرعية اليمنية، ودعم جهود الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف، الذي نقل اليه تحيات القيادة الكويتية بتعيينه رئيساً للحكومة اليمنية والتمنيات له بالتوفيق والنجاح، وان بلاده ستقدم كل ما يمكن من دعم لإنجاح جهوده في هذه الظروف الصعبة.

واشار السفير الكويتي الى تفهم التحديات التي طرحها رئيس الوزراء والحرص على عمل كل ما يمكن لدعم جهود الحكومة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالعلاقات الاخوية المتميزة والتاريخية بين اليمن والكويت، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والمواقف الكويتية المشرفة في دعم الحكومة والشعب اليمني في مختلف الظروف.

وتناول اللقاء، جوانب التعاون الثنائي وأولويات الدعم الكويتي الاقتصادي والتنموي والتدخلات الانسانية، والخدمية والإغاثية والاحتياجات الحكومية الطارئة بما يتناسب مع الأولويات العاجلة، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المشتركة، إضافة الى تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه رئيس الوزراء، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في إعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتطلعات الى تعزيز الشراكة مع الحكومة لتحديد المتغيرات في أولويات واحتياجات الشعب اليمني وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية وخصوصاً الطاقة الكهربائية.. مستعرضاً التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية واولويات الحكومة للتعامل، والدعم المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود الحكومة.

وأكد بن بريك ان عدد من المدارس والمستشفيات، والجامعات ومخيمات الايواء، ومشاريع المياه، والزراعة وغيرها الكثير، تتحدث عن أمثلة للشواهد العظيمة التي خلدت الكويت واياديها البيضاء في ذاكرة وقلوب اليمنيين.

وحمل رئيس الوزراء، السفير الكويتي، نقل تحياته الى القيادة الكويتية وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لمواقفهم الأخوية ودعمهم السخي للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل.