الوزير البكري يشهد حفل تكريم الفائزين في المسابقات الرياضية بـ الجامعة الألمانية

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

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شهد معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الإثنين، حفل التكريم الذي أقامته الجامعة الألمانية الدولية للطلاب الفائزين بالمسابقات الرياضية في ألعاب "كرة القدم" و "الشطرنج"، و "وتنس الطاولة"، والتي انطلقت مطلع مايو/ ايار الجاري.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمركز تدريب وتأهيل الشباب بالعاصمة عدن، هنأ الوزير البكري، " الفائزين في تلك المسابقات الرياضية من طلاب الجامعة، مشيدًا بمستوى العلاقة والشراكة مع الجامعة الألمانية التي نجني ثمارها اليوم بإقامة هذه الاحتفالية التكريمية".

وأكد معاليه، "حرص الوزارة واستمرار شراكتها مع الجامعة ودعمها لكافة الأنشطة الرياضية المقامة فيها أسوة بباقي الجامعات الحكومية والأهلية في المحافظات المحررة، وبما يسهم تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، وتنمية القيم الإيجابية مثل الانضباط والعمل الجماعي، كونها أي الرياضة، أحد مفاتيح التنمية الوطنية وريادة الأعمال".

من جانبه شكر رئيس الجامعة الألمانية أ.د عبد الفتاح السعيدي، "حضور معالي الوزير وتشريفه الاحتفالية التكريمية، معبرًا عن سعادته بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وجهودها في دعم الشباب والرياضيين سواء على مستوى الأندية الرياضية أو الجامعات والمدارس، وإنشاء المراكز التي تُعنى بالشباب وتساهم في تشكيل وعيهم الاجتماعي والأخلاقي".

حضر الاحتفالية من جانب الوزارة وكيل قطاع المرأة د. نادية عبدالله، ومن الجامعة، نائب رئيس الجامعة أ.د أنيس عبدالله شعفل، وأمين عام الجامعة أ. ندى باشعيب، وعميد كلية العلوم الإدارية د. عبير جميل، ومسجل عام الجامعة د. عادل النمري