تعرف على أشهر شركات الطيران التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 167

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أسماء الشركات التي ألغت رحلاتها أو أجلت تسييرها إلى مطار بن غوريون، في تل أبيب، خشية من صواريخ جماعة الحوثي.

واستهدفت مليشيا الحوثي قبل أيام مطار بن غوريون وسط دولة الاحتلال بصاروخ باليستي فرط صوتي، وأصابوه إصابة مباشرة، ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وفرار الملايين إلى الملاجئ، ثم عادوا لاحقا إلى استهدافه عدة مرات، ما تسبب في عزوف العديد من شركات الطيران عن التوجه برحلاتها إلى تل أبيب.

والشركات هي:

الخطوط الجوية المتحدة (أمريكية) وأعلنت تأجيل رحلاتها حتى 13 حزيران/ يونيو القادم.

خطوط دلتا الجوية (أمريكية) وأجلت رحلاتها حتى 20 آيار/ مايو، وحذرت من اضطرابات في رحلاتها حتى الـ 25 من الشهر نفسه.

الخطوط الجوية الفرنسية وأجلت رحلاتها حتى 15 آيار/ مايو.

الخطوط الجوية البريطانية وأجلت رحلاتها حتى 14 حزيران/ يونيو.

إيطاليا ITA ، وأجلت رحلاتها حتى 19 آيار/ مايو.

الخطوط الجوية الهندية وأجلت رحلاتها حتى 25 آيار/ مايو.

أيبيريا وأجلت رحلاتها حتى 31 آيار/ مايو.

ايبيريا اكسبريس وأجلت حتى 1 حزيران/ يونيو.

الخطوط الجوية البولندية LOT ، وأجلت رحلاتها حتى 18 آيار/ مايو.

ترانسافيا (هولندية) وأجلت رحلاتها حتى 16 آيار/ مايو.

طيران البلطيق (لاتفيا) وأجلت رحلاتها حتى 20 آيار/ مايو.

وألغت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلتين مقررتين بين تل أبيب وأديس أبابا، واحدة في كل اتجاه، بين 12 و21 آيار/ مايو.

كما أعلنت شركة طيران كندا، التي كان من المقرر أن تستأنف رحلاتها إلى "تل أبيب" في حزيران/ يونيو، أنها لن تستأنف عملياتها وعلقتها حتى إشعار آخر