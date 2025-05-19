برشلونة يحتفل بالليغا رغم السقوط أمام فياريال تعليق ترامب على إصابة بايدن بالسرطان: ''أنا وميلانيا ندعو له بالشفاء العاجل'' أمريكا وتركيا تتباحثان بشأن سوريا أسعار الذهب تقفز متأثرة بتراجع الدولار فتح طريق حيوي يربط جنوب اليمن بالشمال كان مغلق منذ 10 سنوات الجيش يتقدم في صحراء دارفور والمسيرات تهاجم معسكر درع السودان لإخراج أسرى.. قوة إسرائيلية بزي نسائي دخلت خان يونس حماس تعرض صفقة كبرى: 9 رهائن مقابل 60 يوم هدنة و300 أسير فلسطيني شهيد كل 15 دقيقة ومجازر في الخيام والمستشفيات تلتهم غزة لماذا تصاب أمريكا بالرعب من إدماج برنامج صيني بهواتف آيفون .. والكونغرس يفتح تحقيقا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنباء إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بمرض السرطان تشعره بالحزن. جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه وقرينته ميلانيا، يدعون لبايدن بالشفاء العاجل.
و أمس الأحد، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تشخيص إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه، مشيرا إلى أن هذا السرطان حساس للهرمونات، ما يسمح بمعالجته بفعالية.وأضاف مكتب بايدن: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".