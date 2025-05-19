تعليق ترامب على إصابة بايدن بالسرطان: ''أنا وميلانيا ندعو له بالشفاء العاجل''

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 60

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أنباء إصابة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بمرض السرطان تشعره بالحزن. جاء ذلك في منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال فيه إنه وقرينته ميلانيا، يدعون لبايدن بالشفاء العاجل.

و أمس الأحد، أعلن مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تشخيص إصابته بـ"نوع عدواني" من سرطان البروستاتا، الذي انتشر إلى عظامه، مشيرا إلى أن هذا السرطان حساس للهرمونات، ما يسمح بمعالجته بفعالية.وأضاف مكتب بايدن: "يراجع الرئيس وعائلته خيارات العلاج مع أطبائه".