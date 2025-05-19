أمريكا وتركيا تتباحثان بشأن سوريا

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إنّ واشنطن ستستضيف غداً الثلاثاء، مجموعة العمل التركية ـ الأمريكية بشأن سوريا، برئاسة مشتركة بين نوح يلماز نائب وزير الخارجية التركي ونظيره الأمريكي كريستوفر لاندو، وذلك بصيغة اجتماع بين مؤسسات البلدين.

ومن المنتظر، وفقاً للمصادر، أن يتناول الاجتماع أولويات كلّ من تركيا والولايات المتحدة في سياساتهما تجاه سوريا، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

وستُناقَش خلال الاجتماع آلية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، والجدول الزمني والخطوات المزمع اتخاذها في هذا الخصوص.