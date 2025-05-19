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فتح طريق حيوي يربط جنوب اليمن بالشمال كان مغلق منذ 10 سنوات

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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بدأت اليوم الإثنين، اجراءات فتح طريق حيوي يربط جنوب اليمن بالشمال، كانت مغلقة منذ 10 سنوات.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس، ان فرق هندسية وصلت الى طريق (الضالع- دمت) الذي يمر عبر يريم ثم ذمار وصولا الى صنعاء.

وباشرت الفرق بفتح الطريق وإزالة السواتر الترابية، وسط ترحيب شعبي واسع.

والطريق هذا مغلق منذ عشر سنوات بسبب الحرب التي فجرتها مليشيات الحوثي. 

ويعتبر خط الضالع - صنعاء، طريق حيوي لقرب المسافة التي يستغرقها المسافر للانتقال بين الجنوب والشمال.

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