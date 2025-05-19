شهيد كل 15 دقيقة ومجازر في الخيام والمستشفيات تلتهم غزة

الإثنين 19 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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في مشهد يُجسد القتل المنهجي والإبادة الجماعية، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلا هوادة، حيث تحوّل القطاع إلى محرقة بشرية حقيقية.

ففي خلال 72 ساعة فقط، سقط نحو 500 شهيد، أي بمعدل شهيد كل 15 دقيقة، وفق ما أكده مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة.

القصف لم يفرق بين بيتٍ أو خيمة، إذ استُهدفت خيام النازحين في النصيرات وبني سهيلا، كما دُمرت منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وخان يونس، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء من أسر كاملة أُبيدت.

العدوان طال حتى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار مباشرة على المنشأة الطبية، وهدمت جرافاتها السور الشمالي، بينما يعيش 55 مريضًا وأطقم طبية رعبًا حقيقيًا تحت تهديد القصف العشوائي.

المجازر تتوالى في الشمال والجنوب، حيث بلغ عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 53 ألفًا، في حين فُقد المئات تحت الركام، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.

الدفاع المدني أعلن أن عائلات بأكملها مُسحت من السجلات، فيما لا يزال أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين. هذا الجحيم المتواصل يأتي بعد انقلاب الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، ليواصل نتنياهو قيادة آلة القتل نحو مزيد من الدم، متجاهلًا النداءات الدولية ومراهناً على صمت العالم.