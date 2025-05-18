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مقتل 5 صحفيين مع عدد من عائلاتهم في غارات إسرائيلية بغزة

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
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أفادت مصادر طبية وفلسطينية للأناضول، الأحد، بمقتل 5 صحفيين مع عدد من أفراد عائلاتهم، في غارات إسرائيلية مكثفة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

 

وقالت المصادر للأناضول إن الغارات الإسرائيلية نفذت فجر الأحد، واستهدفت منازل وخيام للنازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وطالت 5 صحفيين بينهم صحفية.

 

وبينوا أن الصحفيين القتلى هم عبد الرحمن العبادلة، وخالد أبو سيف، وعزيز الحجار، وأحمد الزيناتي، ونور قنديل

 
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