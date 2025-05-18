تسوية سياسية بقيادة يمنية.. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يتحدث عن مسار العنف والسلام في اليمن

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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قال أنطونيو غوتيريش،أمين عام الأمم المتحدة، "أن شعب اليمن عانى لسنوات من الحرب والدمار، ويتطلع إلى مستقبل يسوده السلام.

وكتب غوتيريش على حسابه في إكس :''يجب وضع حد لمسار العنف في البلاد بينما نواصل السعي نحو تسوية سياسية تفاوضية بقيادة يمنية''، دون مزيد من التفاصيل.

حديث الأمين العام للأمم المتحدة، جاء عقب مشاركته في القمة العربية التي انطلقت واختتمت أعمالها امس السبت في العاصمة العراقية بغداد.