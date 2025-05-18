تسوية سياسية بقيادة يمنية.. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يتحدث عن مسار العنف والسلام في اليمن شاهد الصور.. ساعات دامية تعيشها غزة سقط فيها مئات الشهداء وجيش الإحتلال يعلن بدء عملية برية الشركةاليمنية للغاز بمحافظة مأرب تباشر مشروع استبدال اسطوانات الغاز التالفة .. و60 الف أسطوانة في طريقها للإستبدال مسؤول يشدد على تلافي إشكاليات موسم الحج الماضي لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء مناسكهم بسهولة ويسر الإنتقالي يقمع انتفاضة الشعب في عدن ويستخدم اللجنة الأمنية كأداة تشرعن غطرسته درجات الحرارة توقعات الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة سرطان الكبد.. 14 علامة مبكرة تنذر بخطر خفي بالأرقام.. كريستيانو رونالدو أعلى الرياضيين أجرًا في العالم الكشف عن تورط شركات سلاح إسرائيلية في دعم الهند ضد باكستان سوريا تعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع
قال أنطونيو غوتيريش،أمين عام الأمم المتحدة، "أن شعب اليمن عانى لسنوات من الحرب والدمار، ويتطلع إلى مستقبل يسوده السلام.
وكتب غوتيريش على حسابه في إكس :''يجب وضع حد لمسار العنف في البلاد بينما نواصل السعي نحو تسوية سياسية تفاوضية بقيادة يمنية''، دون مزيد من التفاصيل.
حديث الأمين العام للأمم المتحدة، جاء عقب مشاركته في القمة العربية التي انطلقت واختتمت أعمالها امس السبت في العاصمة العراقية بغداد.