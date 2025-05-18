الشركةاليمنية للغاز بمحافظة مأرب تباشر مشروع استبدال اسطوانات الغاز التالفة .. و60 الف أسطوانة في طريقها للإستبدال

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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دشّن نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس ناصر المقرحي، ومعه نائب مدير فرع منشأة الغاز بمحافظة مأرب صالح محمد جلال، اليوم ، مباشرة مشروع استبدال اسطوانات الغاز التالفة بأسطوانات جديدة بالمحافظة.

وخلال التدشين، أوضح المقرحي وبن جلال أن المشروع يهدف إلى سحب 5 آلاف أسطوانة غاز تالفة في مديريتي المدينة والوادي، من أصل 11 ألف اسطوانة سيتم استبدالها في المرحلة الأولى من جميع الأسواق بمحافظة مأرب، واستبدالها بأسطوانات جديدة عبر وكلاء الشركة المعتمدين بالمحافظة.

مشيرين إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الشركة لتعزيز إجراءات السلامة واستراتيجياتها الهادفة تقديم خدمة أفضل، وبجودة أعلى.

وتخطط الشركة لاستبدال 60 الف أسطوانة تالفة في المحافظة خلال الفترة القادمة حتى استكمال استبدال التالف من اسطوانات الغاز المتهالكة الخارجة عن العمل ، حماية للأرواح حتى يتم استكمال البقية في الأعوام القادمة.