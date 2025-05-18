تسوية سياسية بقيادة يمنية.. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش يتحدث عن مسار العنف والسلام في اليمن شاهد الصور.. ساعات دامية تعيشها غزة سقط فيها مئات الشهداء وجيش الإحتلال يعلن بدء عملية برية الشركةاليمنية للغاز بمحافظة مأرب تباشر مشروع استبدال اسطوانات الغاز التالفة .. و60 الف أسطوانة في طريقها للإستبدال مسؤول يشدد على تلافي إشكاليات موسم الحج الماضي لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء مناسكهم بسهولة ويسر الإنتقالي يقمع انتفاضة الشعب في عدن ويستخدم اللجنة الأمنية كأداة تشرعن غطرسته درجات الحرارة توقعات الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة سرطان الكبد.. 14 علامة مبكرة تنذر بخطر خفي بالأرقام.. كريستيانو رونالدو أعلى الرياضيين أجرًا في العالم الكشف عن تورط شركات سلاح إسرائيلية في دعم الهند ضد باكستان سوريا تعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع
دشّن نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس ناصر المقرحي، ومعه نائب مدير فرع منشأة الغاز بمحافظة مأرب صالح محمد جلال، اليوم ، مباشرة مشروع استبدال اسطوانات الغاز التالفة بأسطوانات جديدة بالمحافظة.
وخلال التدشين، أوضح المقرحي وبن جلال أن المشروع يهدف إلى سحب 5 آلاف أسطوانة غاز تالفة في مديريتي المدينة والوادي، من أصل 11 ألف اسطوانة سيتم استبدالها في المرحلة الأولى من جميع الأسواق بمحافظة مأرب، واستبدالها بأسطوانات جديدة عبر وكلاء الشركة المعتمدين بالمحافظة.
مشيرين إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الشركة لتعزيز إجراءات السلامة واستراتيجياتها الهادفة تقديم خدمة أفضل، وبجودة أعلى.
وتخطط الشركة لاستبدال 60 الف أسطوانة تالفة في المحافظة خلال الفترة القادمة حتى استكمال استبدال التالف من اسطوانات الغاز المتهالكة الخارجة عن العمل ، حماية للأرواح حتى يتم استكمال البقية في الأعوام القادمة.