مسؤول يشدد على تلافي إشكاليات موسم الحج الماضي لتمكين الحجاج اليمنيين من أداء مناسكهم بسهولة ويسر

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شدد مسؤول في وزارة الأوقاف اليمنية على ضرورة تلافي الإشكاليات، التي شهدها موسم الحج الماضي للحجاج اليمنيين، واستكمال كافة التجهيزات وفق المواصفات المطروحة، بما يمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

وفي التفاصيل، زار وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد، لقطاع الحج والعمرة، نائب رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن، الدكتور مختار الخضر، اليوم الأحد، مخيمات إيواء حجاج بلادنا في المشاعر المقدسة في منى وعرفة.

واطلع الوكيل خلال الزيارة التي رافقه خلالها الوكيل المساعد للقطاع عارف البركاني، على تجهيزات المخيمات والاستعدادات الجارية لاستقبال حجاج اليمن، ومدى جودة ونوعية الخدمات العامة فيها.

واستمع، من ممثلي شركة ضيوف البيت القائمين على المخيمات، إلى شرح حول ما تم إنجازه من الخدمات ومدى استيعاب الملاحظات التي قدمها المكتب من أجل تنفيذها.

واوضح وكيل وزارة الاوقاف والارشاد، ان الزيارة للمخيمات تأتي في اطار حرص قيادة الوزارة على النزول إلى الميدان لمتابعة التجهيزات والتحضيرات اولا باول.