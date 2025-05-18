درجات الحرارة توقعات الطقس في اليمن خلال الساعات القادمة

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأحد، أن يكون الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها، غائم جزئياً، ورطب وحار - معتدل ليلاً، مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على السواحل الجنوبية والغربية، والرياح نشطة، وذلك وفقاً لمختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية.

كما توقّع المركز في نشرته الجوية اليومية، أن تشهد المرتفعات الجبلية، طقس غائم جزئياً، وحار نهاراً وجاف، مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة ومصحوبة بالرعد على المرتفعات الغربية، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضبية، طقس جاف ومغبر نسبياً، وحار نهاراً - معتدل ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبحسب النشرة الجوية، فانه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى، اليوم الأحد، في المناطق الساحلية والقريبة منها كالتالي: عدن 37 / 28 - المكلا 35 / 27 - الحديدة 38 / 30 - سقطرى 36 / 24 - المخا 36 / 27 - الغيضة 32 / 26 - زنجبار 37 / 27 - لحج 35 / 27 ، وفي المناطق الصحراوية والهضبية كالتالي: سيئون 40 / 25 - مأرب 40 / 25 - عتق 38 / 25 - بيحان 38 / 24 ، وفي المناطق الجبلية كالتالي: صنعاء 30 / 15 - تعز 34 / 19 - ذمار 28 / 13 - الضالع 30 / 18 - إب 30 / 17 - البيضاء 30 / 13 .

وحذّر المركز، المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقّع هطول أمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان ومن العواصف الرعدية، وكذا الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس.

فيما توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرته البحرية اليومية، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر في سواحل المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن والسواحل الغربية خفيف الموج، وفي سواحل باب المندب وأرخبيل سقطرى معتدل الموج، وكذا أن تكون حالة البحر لمياهنا الإقليمية في بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج.