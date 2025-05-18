سرطان الكبد.. 14 علامة مبكرة تنذر بخطر خفي

سرطان الكبد نوع من السرطان تنمو فيه خلايا الكبد وتنقسم بسرعة كبيرة، يمكن لهذه الخلايا أن تغزو الأنسجة المجاورة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهناك أكثر من نوع من سرطان الكبد، يُسمى سرطان الكبد الذي يبدأ في الكبد بسرطان الكبد الأولي، أما السرطان الذي يبدأ في مكان آخر وينتشر ثم ينتقل إلى الكبد فهو أكثر شيوعًا.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، 14 عَرَضًا من الأعراض التي تسبب الإصابة بسرطان الكبد، عوامل الخطر منها، وفقا لـ"very well health".
أعراض سرطان الكبدالعديد من الأعراض الشائعة لسرطان الكبد ليست مقتصرة على هذا المرض، فمعظم الأعراض لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة من المرض، عند ظهور ورم في الكبد، ويتيح التشخيص المبكر للأعراض، الحصول على العلاج في الوقت الذي يكون فيه أكثر فعالية، وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الكبد ما يلي:
- فقدان الوزن غير المبرر.
- - فقدان الشهية.
- شعور بالامتلاء الشديد بعد تناول وجبة صغيرة.
- - ألم في الجزء العلوي من البطن (البطن) على الجانب الأيمن أو بالقرب من لوح الكتف الأيمن.
- - الشعور بالامتلاء أو وجود كتلة تحت الأضلاع على الجانب الأيمن بسبب تضخم الكبد.
- - الشعور بالامتلاء أو وجود كتلة تحت الأضلاع على الجانب الأيسر بسبب تضخم الطحال.- الغثيان أو القيء.
- - تورم أو انتفاخ في البطن.
- - اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).
- - مثير للحكة.
- - حمى.
- تضخم الأوردة في البطن.
- - كدمات أو نزيف غير طبيعي.
- - البول الداكن.
- براز شاحب.ما الذي يسبب سرطان الكبد؟يحدث سرطان الكبد عندما يتغير الحمض النووي للخلية ليصبح سرطانيًا، ويحتوي الحمض النووي على الجينات التي تُرشد الخلايا إلى النمو والتكاثر والموت.
- تبدأ خلايا الكبد غير الطبيعية بالتكاثر بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتعيش لفترة أطول من المفترض، ويمكن أن تنتشر خلايا الكبد السرطانية هذه إلى الأنسجة المحيطة، ثم تنتقل في النهاية إلى أجزاء أخرى من الجسم.قد يكون لسرطان الكبد أسباب وراثية أو جينية لا يمكن التحكم بها، ويمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الكبد من خلال فهم عوامل الخطر الشائعة والعمل على تغييرها لتقليل احتمالية إصابتك بالمرض.عوامل الخطر لسرطان الكبدوجود عوامل خطر لا يعني بالضرورة الإصابة بسرطان الكبد، ولكنه يزيد من احتمالية حدوثه، ومن الممكن أيضًا الإصابة بسرطان الكبد دون وجود أي عوامل خطر معروفة، ويمكن للعوامل التالية أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد:
- - زيادة الوزن أو السمنة- عدوى فيروس التهاب الكبد ب (HBV) طويلة الأمد
- - عدوى فيروس التهاب الكبد الوبائي سي (HCV) طويلة الأمد- تدخين السجائر
- - شرب الكحول- تليف الكبد (تندب واسع النطاق في الكبد ناجم عن مرض طويل الأمد أو إصابات)
- - الإفراط في تعاطي الكحول
- - مرض الكبد الدهني غير الكحولي (نوع من أمراض الكبد لا يسببه الكحول)
- - السكري- تناول الأطعمة التي تحتوي على الأفلاتوكسين B1 (فطر ينمو على الأطعمة، مثل الذرة والمكسرات، التي تم تخزينها في أماكن حارة ورطبة.
- يزيد وجود إحدى الحالات الطبية والوراثية التالية من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
- - داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي (مرض وراثي يسبب تراكم الحديد الزائد)
- - مرض تخزين الجليكوجين (حالة نادرة تتداخل مع الطريقة التي يستخدم بها الجسم الجليكوجين ويخزنه ، وهو شكل من أشكال السكر أو الجلوكوز )- نقص ألفا
- -1 أنتيتريبسين (مرض وراثي ناتج عن نقص البروتين الواقي ألفا-1 أنتيتريبسين)- البورفيريا الجلدtarda (مجموعة نادرة من الأمراض التي تتطور بسبب مشاكل في عملية تكوين خلايا الدم)
- - مرض ويلسون (اضطراب وراثي يؤدي إلى وجود كميات زائدة من النحاس في الجسم