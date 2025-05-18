سرطان الكبد.. 14 علامة مبكرة تنذر بخطر خفي

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

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سرطان الكبد نوع من السرطان تنمو فيه خلايا الكبد وتنقسم بسرعة كبيرة، يمكن لهذه الخلايا أن تغزو الأنسجة المجاورة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وهناك أكثر من نوع من سرطان الكبد، يُسمى سرطان الكبد الذي يبدأ في الكبد بسرطان الكبد الأولي، أما السرطان الذي يبدأ في مكان آخر وينتشر ثم ينتقل إلى الكبد فهو أكثر شيوعًا.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، 14 عَرَضًا من الأعراض التي تسبب الإصابة بسرطان الكبد، عوامل الخطر منها، وفقا لـ"very well health".

أعراض سرطان الكبدالعديد من الأعراض الشائعة لسرطان الكبد ليست مقتصرة على هذا المرض، فمعظم الأعراض لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة من المرض، عند ظهور ورم في الكبد، ويتيح التشخيص المبكر للأعراض، الحصول على العلاج في الوقت الذي يكون فيه أكثر فعالية، وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الكبد ما يلي: