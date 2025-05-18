بالأرقام.. كريستيانو رونالدو أعلى الرياضيين أجرًا في العالم

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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احتفظ البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بلقب أعلى الرياضيين أجراً للعام الثالث على التوالي.

وكشفت مجلة "Forbes"، العالمية عن اعتلاء رونالدو قائمة الأعلى أجراً بين الرياضيين حول العالم بعد أن حقق أرباحاً قياسية بلغت نحو 275 مليون دولار أمريكي.

هل اقترب رحيل عن بعد مطالبة الجماهير بطرده؟ وتربع النجم البرتغالي على رأس القائمة للعام الثالث على التوالي والخامسة إجمالاً في تاريخ قائد النصر.

وجاء ستيف كاري نجم كرة السلة الأمريكي ولاعب فريق غولدن ستايت ووريورز، في المركز الثاني بواقع 156 مليون دولار أمريكي.

وجاء في المركز الثالث الملاكم البريطاني تايسون فيوري بواقع 146 مليون دولار ثم داك بريسكوت، لاعب كرة القدم الأمريكية في فريق دالاس كاوبويز بواقع 137 مليون دولار.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي المركز الخامس برصيد 135 مليون دولار ثم ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأمريكية بواقع 133 مليون دولار.

وجاء في المركز السابع خوان سوتو نجم رياضة البيسبول برصيد 114 مليون دولار متفوقاً على الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي صاحب المركز الثامن بفارق 10 ملايين دولار.

واحتل المركز التاسع منشوهي أوتاني نجم البيسبول بواقع 102 مليون دولار بفارق طفيف عن كيفن ديورانت نجم كرة السلة الذي يملك 101.4 مليون دولار