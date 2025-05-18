سوريا تعلن دمج كافة الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات

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أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، السبت، دمج كافة الوحدات العسكرية في البلاد تحت مظلة وزارة الدفاع، داعيا ما وصفها بباقي المجموعات العسكرية الصغيرة للالتحاق بدورها بالوزارة.

وقال أبو قصرة، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إلى أبناء سوريا الأحرار، لقد بدأنا بعد تحرير سوريا فورا بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كافة الوحدات ضمن وزارة الدفاع السورية".

وأضاف أن "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، مردفا بالقول إنه "وبهذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، مستشعرين أهمية المرحلة ومتطلباتها".

وشدد الوزير السوري على ضرورة "التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، موضحا أن ذلك يهدف إلى استكمال جهود التوحيد والتنظيم".

كما أكد أبو قصرة أن "أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها"، حسب تعبيره.

وكانت السلطات السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع عملت على حل الفصائل العسكرية بعد وصولها إلى السلطة، كما تعهدت بحصر السلاح بيد الدولة. كما أجرى وزير الدفاع السوري على مدى الأشهر الماضية، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع الفصائل المسلحة من أجل بحث عملية الانخراط ضمن وزارة الدفاع.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة في مؤتمر بدمشق، عن تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية بينها حل فصائل المعارضة المسلحة نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع.