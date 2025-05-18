العثور على جثة محمد السنوار في نفق جنوب غزة

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بعد الغموض الذي لف مصيره، أكدت مصادر العربية العثور على جثة محمد السنوار و10 من مساعديه داخل نفق في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
كما أوضحت المصادر اليوم الأحد أنه تم التأكد من مقتل قائد لواء خان يونس (محمد السنوار)، الذي يتزعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بغارات إسرائيلية قبل أيام على محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.
إلى ذلك، أشارت إلى أن محمد شبانة قائد لواء رفح قتل في الغارات الإسرائيلية أيضا مع السنوار. لحظة الاستهداف وكانت إسرائيل بثت ما قالت إنه مشاهد للحظة استهداف شقيق يحيى السنوار في جنوب القطاع، بغارة "على مخبأ تحت المستشفى".
فيما بين الفيديو، الذي نشرته هيئة البث الإسرائيلية يوم الأربعاء الماضي، لحظة ضرب "المخبأ تحت مستشفى غزة الأوروبي" لتشتعل النيران في مكان الهجوم.
بينما أكدت مصادر إسرائيلية حينها أن المؤسسة الأمنية لا تزال تجمع تفاصيل ومعلومات مختلفة للتأكد ممن كان في الموقع، وما إذا كان السنوار قد قتل بالفعل".
يشار إلى أن محمد السنوار كان أصبح قائداً للجناح العسكري لحماس بعدما اغتالت إسرائيل شقيقة في أكتوبر من العام الماضي(2024)، ومحمد الضيف (في يوليو 2024)، اللذين تعتبرهما العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر 2023.