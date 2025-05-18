الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الأحد 18 مايو 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -متابعات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، غداة شنّ الدولة العبرية غارات على مينائين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأفاد الجيش في بيان: «اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة شن غارات على مينائي الحديدة والصليف، مشيرا إلى أنه «استهدف ودمر بنى تحتية إرهابية» تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران