أهم مطالب القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد

السبت 17 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت القمة العربية الـ34 التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، السبت، على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة.

جاء ذلك وفق ما أظهره البيان الختامي للقمة، والذي نص على 32 بنداً مختلفا.

وأكدت القمة على "مركزية القضية الفلسطينية، بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة، ودعمنا المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين".

وأدانت "جميع الإجراءات والممارسات اللاشرعية من قبل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والحياة والكرامة الإنسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وطالبت القمة "بوقف فوري للحرب في غزة ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء".

وحثت القمة، المجتمع الدولي والدول "ذات التأثير" على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة