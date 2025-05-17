البيان الختامي للقمة العربية يؤيد مساع التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ودعم المجلس الرئاسي

السبت 17 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تضمّنت النسخة النهائية من إعلان بغداد في ختام القمة العربية، اليوم السبت 17 مايو 2025، إشارة إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني؛ حيث نصَّ على تأكيد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.

واكد البيان مساندة جهود الحكومة اليمنيّة الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مُكوِّنات الشعب اليمني كافة، وتوحيد الصف الوطني بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.

وأيَّد البيان المساعي الأممية والإقليمية الهادفة للتوصُّل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المرجعيات المُتفَق عليها دولياً، والمُتمثلة في المُبادَرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومُخرجات مُؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار جلس الأمن رقم (2216).