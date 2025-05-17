الشركة اليمنية للغاز تدعو وزارتي الدفاع والداخلية إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في محافظة ابين

السبت 17 مايو 2025 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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دعا مصدر مسؤول في الادارة العامة للشركة اليمنية للغاز، السلطات المختصة، ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة أبين ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين من قبل تجمع قبلي اثر مطالب اطلاق سجين محتجز في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أكدته الجهات المختصة.

وأوضح المصدر في بلاغ صحفي وصل موقع مأرب برس " بان الشركة اليمنية للغاز بقيادة المدير العام التنفيذي المهندس محسن وهيط تبذل كافة الجهود للافراج عن المقطورات وذلك لتموين العاصمة عدن والمحافظات المجاوره لافتا أن استمرار عمليات التقطع واحتجاز شحنات الغاز المخصصة لتموين المحافظات المحررة يؤدي إلى اضطراب السوق المحلية، ما يفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الغاز المنزلي.

وجددت الشركة اليمنية للغاز مطالبتها المستمرة والفورية للجهات الحكومية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين إمدادات الغاز واستقرار الاسواق المحلية، مشددًا على أهمية فرض سيادة القانون ومنع أي ممارسات تعرقل توزيع وتموين مادة الغاز المنزلي بمختلف المحافظات.