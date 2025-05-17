خطة أمريكية لنقل نصف سكان قطاع غزة إلى ليبيا ...وحركة حماس ترد أهم مطالب القمة العربية الـ34 المنعقدة في بغداد البيان الختامي للقمة العربية يؤيد مساع التوصل الى حل سياسي شامل في اليمن ودعم المجلس الرئاسي الشركة اليمنية للغاز تدعو وزارتي الدفاع والداخلية إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة في محافظة ابين وفد مجلس القيادة الرئاسي في القمة العربية يكسر بروتوكول الإستقبال الدبلوماسي ... إشارات توحي إلى تباين داخلي و خلل في وحدة القرار .. رأي قانوني أسرته وجهت مناشدات لمجلس القيادة الرئاسي ووزارة الدفاع .. صحفيات بلا قيود تدين إخفاء الهجري وتكشف ما تعرض له من انتهاكات مسؤول استخباراتي إسرائيلي: اليمن ليست لبنان وهجماتنا هزت كيان مليشيا الحوثي وعلينا استخدام الأشياء بشكل مختلف القمة العربية: تاكيد مصري سعودي على أمن الملاحة الدولية وابو الغيط يقول: ''جماعة الحوثي فاقمت معاناة اليمنيين'' مأرب: اجتماع عسكري موسع يشدد على رفع الجاهزية انطلاق القمة العربية الـ34 في العراق
دعا مصدر مسؤول في الادارة العامة للشركة اليمنية للغاز، السلطات المختصة، ممثلة بالسلطة المحلية في محافظة أبين ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين من قبل تجمع قبلي اثر مطالب اطلاق سجين محتجز في العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أكدته الجهات المختصة.
وأوضح المصدر في بلاغ صحفي وصل موقع مأرب برس " بان الشركة اليمنية للغاز بقيادة المدير العام التنفيذي المهندس محسن وهيط تبذل كافة الجهود للافراج عن المقطورات وذلك لتموين العاصمة عدن والمحافظات المجاوره لافتا أن استمرار عمليات التقطع واحتجاز شحنات الغاز المخصصة لتموين المحافظات المحررة يؤدي إلى اضطراب السوق المحلية، ما يفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الغاز المنزلي.
وجددت الشركة اليمنية للغاز مطالبتها المستمرة والفورية للجهات الحكومية المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تأمين إمدادات الغاز واستقرار الاسواق المحلية، مشددًا على أهمية فرض سيادة القانون ومنع أي ممارسات تعرقل توزيع وتموين مادة الغاز المنزلي بمختلف المحافظات.